Brexit : que va changer ce divorce historique entre le Royaume-Uni et l'Union européenne?

Ce vendredi 31 janvier à 23 heures GMT (heure de Londres), minuit à Paris, l'Union européenne perdra pour la première fois de son histoire l'un de ses membres, passant de 28 à 27. Au bout d'un processus long et pénible, plus de trois ans après le vote du Brexit en 2016 et au bout de 47 ans d'union tumultueuse, le Royaume-Uni rompra les amarres avec la vieille Europe, choisissant le grand large, pour reprendre la formule de Churchill à De Gaulle. L'ultime « formalité » a eu lieu le 29 janvier au Parlement européen, avec le vote des eurodéputés sur le traité de retrait : 621 voix pour, 49 contre et 13 abstentions. Aussitôt le résultat proclamé par le président du Parlement, David Sassoli, les élus se sont levés et pris la main pour la plupart, entonnant le vieux chant écossais « Auld Lang Syne » (« Ce n'est qu'un au revoir, en français ») pour saluer leurs collègues britanniques quittant définitivement l'enceinte.« Commovente » - « émouvant » - a lâché au micro l'Italien Sassoli. Sauf pour Nigel Farage, le populiste britannique chef de file des « Brexiters », qui ricanait avec ses amis en agitant des fanions Union Jack -- le drapeau du Royaume-Uni. VIDÉO. Les eurodéputés chantent «Ce n'est qu'un au revoir» au Parlement européen Quel que soit le bout par lequel on le prenne, le départ de la nation qui résista à l'invasion nazie, qui a inventé le régime parlementaire le plus achevé -- à l'heure où les démocraties autoritaires fleurissent dans l'UE -- et pèse dans le monde et l'histoire, est un crève-cœur. L'Europe en sort affaiblie.Et maintenant, que va-t-il se passer ? « Dans l'immédiat, pas grand-chose ne va changer, puisque l'appartenance du Royaume-Uni à l'espace européen, la soumission à ses lois, se poursuit jusqu'au 31 décembre 2020, explique Sylvain Kahn, professeur à Sciences-po (NDLR : dernier ouvrage paru, « Le Pays des Européens », co-écrit avec ...