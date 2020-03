Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit: PSA n'attend pas de décision sur Ellesmere Port avant fin 2020 Reuters • 03/03/2020 à 11:38









BREXIT: PSA N'ATTEND PAS DE DÉCISION SUR ELLESMERE PORT AVANT FIN 2020 PARIS (Reuters) - PSA ne s'attend pas à être en mesure de prendre une décision sur l'avenir de son usine britannique d'Ellesmere Port avant la fin de l'année, a dit mardi le président du directoire du constructeur automobile au cours d'une téléconférence de presse. "La décision ne sera pas prise tant que nous n'avons pas clairement une compréhension du résultat des discussions entre le gouvernement britannique et l'Union européenne", a déclaré Carlos Tavares. "Nous n'aurons pas de réponse à cette question à la mi-année, très vraisemblablement au mieux à la fin de l'année 2020, d'ici là nous allons rester des spectateurs de ces différentes négociations." "Ce qui est important est de préserver un marché de libre échange sur les véhicules assemblés et sur les pièces, c'est ça qui fera que la viabilité de ces usines sera garantie ou pas", a ajouté le président du directoire de PSA. Le groupe possède deux sites d'assemblage au Royaume-Uni, une usine de véhicules utilitaires à Luton et un site produisant l'Opel/Vauxhall Astra à Ellesmere Port. Si la spécialité de Luton dans les fourgons protège davantage le site, PSA a prévenu l'an dernier que la nouvelle Astra sera confiée à Ellesmere Port, en complément de l'Allemagne, uniquement si les termes finaux du Brexit le permettent. (Gilles Guillaume, édité par Nicolas Delame)

