Brexit : Nigel Farage jure qu'il ne touchera pas un penny de l'Europe

Alors que la date officielle du Brexit approche à grands pas, l'heure est venue pour certains, outre-Manche, de faire le calcul. Car comme tous les parlementaires européens, les élus britanniques à Strasbourg peuvent prétendre à une allocation de fin de mandat. Celle-ci peut même s'avérer plutôt conséquente lorsque l'on siège depuis plusieurs années, puisque cette indemnité transitoire est calculée en fonction de la longévité de l'eurodéputé. Mais Nigel Farage, célèbre député européen connu pour avoir été l'un des meneurs de la campagne en faveur du Brexit, a d'ores et déjà fait savoir qu'il ne récupérerait rien qui vienne de Bruxelles, rapporte The Guardian mardi.Lire aussi 2020, année de vérité pour l'Union européenneÉlu au Parlement européen depuis 1999, Nigel Farage pourrait quitter Strasbourg et l'Union européenne avec une allocation de fin de mandat s'élevant à un peu plus de 178 000 euros, au 31 janvier prochain, calculée donc sur ses vingt ans en poste. Mais l'un de ses porte-parole a déclaré au quotidien britannique que le partisan du Brexit « n'en touchera pas un centime ». Par le passé, Nigel Farage avait déclaré en 2017 à la chaîne britannique Sky News que le moment venu, il prendrait « probablement » son indemnité, mais il disait aussi s'attendre à ce que le Parlement ne lui accorde pas cette allocation.Une indemnité plafonnée à 20 mois de salaireBien qu'il renonce à récupérer cet argent,...