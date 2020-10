Brexit: Macron fulmine, le "no-deal" se rapproche encore

Le scénario d'une sortie sans accord se profile entre Union européenne et Royaume-Uni, après un nouveau "round" infructueux de négociations.

Emmanuel Macron, le 16 octobre 2020,à Bruxelles ( POOLAFP / Kenzo Tribouillard )

"Les 27 n'ont pas vocation à rendre heureux le Premier ministre de Grande-Bretagne!". Emmanuel Macron a livré un commentaire sans concession sur le Brexit, et les perspectives plus qu'incertaines quant à un accord entre Europe et Royaume-Uni. Le président français a souligné qu'un accord sur la relation commerciale post-Brexit nécessitait "des efforts, en particulier (de la part) du Royaume-Uni", après la menace de "no deal" brandie par le Premier ministre Boris Johnson.

"Le problème est beaucoup plus fondamental"

"C'est le Royaume-Uni qui a souhaité quitter l'UE", a rappelé Emmanuel Macron à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles, jugeant que Londres avait "encore plus besoin que nous d'un accord". "Nous achoppons sur tout" avec les Britanniques et pas uniquement sur la pêche, a-t-il ajouté. "Le problème est loin d'être seulement la pêche, il est beaucoup plus fondamental", a-t-il répondu à une journaliste qui lui demandait s'il était prêt à un échec des négociations UE-Londres à cause du blocage sur la pêche.

Comparaisons de la population, du PIB et de la superficie de l'UE à 27 et du Royaume-Uni ( AFP / )

"Vous êtes victime d'une intoxication informationnelle, l'état de nos discussions n'est pas que nous serions en train d'achopper sur la pêche", a-t-il poursuivi, "c'est un sujet tactique utilisé par les Britanniques, car en cas de 'no deal' ce serait le seul sujet ou Boris Johnson pourrait dire: j"ai gagné", a-t-il accusé.