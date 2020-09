Brexit: Londres défie l'UE et s'expose à de "graves conséquences"

Cette poussée de tension vient compliquer la reprise mardi de négociations déjà ardues entre Londres et Bruxelles sur leur relation post-Brexit.

La volonté britannique de réviser certaines parties de l'accord encadrant la sortie de l'UE fin janvier dernier, révélée lundi par le Financial Times, a surpris les Européens.

Remontés, ceux-ci ont rappelé à Londres ses obligations et mis en garde sur un coup porté à la "confiance", qui affecterait les négociations en cours.

"Toute tentative par le Royaume-Uni de saper l'accord aurait de graves conséquences", a averti le président du Parlement européen, David Sassoli.

Le chef de la diplomatie irlandais, Simon Coveney, a lui prévenu devant les députés de son pays que "les progrès sur le futur partenariat sont inextricablement liés à l'application totale de l'accord de retrait" de l'UE.

Interrogé par les députés sur les révisions que le gouvernement compte introduire mercredi, le secrétaire d'Etat pour l'Irlande du Nord Brandon Lewis avait reconnu précédemment que la démarche britannique "viole le droit international d'une manière très spécifique et limitée".

Le gouvernement compte retoucher pour le "clarifier" le protocole prévoyant des arrangements douaniers pour l'Irlande du Nord.

"Non aux frontières physiques": panneau pro Irlande unie et anti Brexit le 1er octobre 2019 à la frontière entre Newry, en Irlande du Nord, et Dundalk, en République d'Irlande, sur la route de Dublin ( AFP / PAUL FAITH )