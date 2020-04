Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit: Londres décidée à poursuivre les négociations et à les achever avant 2021 Reuters • 06/04/2020 à 14:50









BREXIT: LONDRES DÉCIDÉE À POURSUIVRE LES NÉGOCIATIONS ET À LES ACHEVER AVANT 2021 LONDRES (Reuters) - Le gouvernement britannique reste absolument décidé à poursuivre les négociations sur les futures relations avec l'Union européenne et n'a pas l'intention de prolonger la période de transition, a réaffirmé lundi le porte-parole du Premier ministre Boris Johnson. "Il est inscrit dans la loi britannique que la période de transition se termine le 31 décembre", a-t-il souligné, ajoutant que les deux parties "avaient apporté des éclaircissements" la semaine dernière à leurs projets respectifs. "Nous restons absolument déterminés à poursuivre les négociations", a insisté le porte-parole, précisant que le négociateur britannique en chef s'entretiendrait par téléphone avec le chef adjoint du groupe de travail de l'UE. Selon des sources diplomatiques interrogées la semaine dernière, l'Union européenne s'attend à ce que la Grande-Bretagne demande une prolongation de la période de transition post-Brexit censée s'achever à la fin de l'année, en raison de la crise du coronavirus qui a entraîné l'interruption des négociations. Cette période de transition doit permettre de définir le cadre des futures relations commerciales entre les deux parties, mais aucune discussion n'a eu lieu depuis l'échange des projets, à la mi-mars, du fait de l'épidémie. Le négociateur européen Michel Barnier a contracté le coronavirus, tout comme le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a été hospitalisé dimanche pour des examens. (Elizabeth Piper, version française Jean-Philippe Lefief)

