BREXIT: LES TRANSPORTEURS BRITANNIQUES DEMANDENT LA PROLONGATION DE LA TRANSITION LONDRES (Reuters) - L'association des transporteurs britanniques a exhorté mercredi le gouvernement à prolonger la période de transition qui s'est ouverte après la sortie de l'Union européenne au nom de la lutte contre le coronavirus. "Il ne s'agit pas (de remettre en cause) les mérites relatifs du Brexit ou des accords commerciaux que notre secteur va devoir adopter", a déclaré Elizabeth de Jong, au nom de la Freight Transport Association (FTA), qui représente les transporteurs routiers, ferroviaires, maritimes et aériens. "Le secteur de la logistique est confronté à des défis sans précédent, aussi bien pour assurer la livraison de tous les biens nécessaires à l'économie britannique que pour surmonter la crise de la main d'oeuvre due à la maladie et aux mesures d'isolement, et les craintes quant à la viabilité des entreprises", a-t-elle ajouté. Les supermarchés ont été dévalisés la semaine dernière, avant l'entrée en vigueur des mesures de confinement, ce qui a contraint les transporteurs à redoubler d'efforts alors que les frontières se fermaient. Les négociations sur les futures relations commerciales entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui devaient reprendre le 18 mars, ont été suspendues en raison de la crise du coronavirus. Elles doivent s'achever avant la fin de l'année. (Kate Holton, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

