Brexit : les petites et moyennes entreprises s'inquiètent d'une nouvelle année de "brouillard"

Le Brexit a beau avoir eu lieu pour de bon, il reste un an de négociations pour déterminer quelles seront les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Pendant ce temps, les entreprises vont rester dans le "brouillard", s'est inquiété mardi 4 février le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) François Asselin.

"On se retrouve un petit peu dans la même situation qu'on avait connue avant, à savoir : 'est-ce qu'il y aura accord ou pas ?' Pour l'instant nous ne savons pas (...) donc on avance toujours un petit peu dans le brouillard", a estimé M. Asselin sur BFM Business.

LES PME DU TRANSPORT MENACÉES

Il a rappelé que le Brexit allait avoir des conséquences importantes pour les entreprises, "entre autres les PME qui sont orientées vers les transports" .

"Les temps d'attente aux douanes vont être beaucoup plus importants qu'ils ne l'étaient auparavant. La partie administrative va être beaucoup plus pantagruélique", a-t-il détaillé.

Il s'est notamment interrogé sur le degré de préparation des autorités britanniques. "Du côté anglais on ne sait pas comment ça va se passer", s'est-il inquiété, appelant les administrations britannique et française à communiquer.