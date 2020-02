Brexit : les pêcheurs normands et bretons interdits de pêche à Guernesey

Les marins et les bateaux, qui participent à la diversité de la pêche en Normandie et en Bretagne, sont les premières victimes du Brexit. L'île anglo-normande de Guernesey vient d'interdire ses zones de pêche aux navires français.Après plusieurs années de tractations insolubles, Guernesey a annoncé sa décision lors d'une visioconférence au Comité régional des pêches de Normandie.Désormais, les pavillons français n'ont plus le droit de pêcher dans la bande des 6-12 miles (9,6 km- 12 km) autour de l'île au sud de l'Angleterre. Selon le Comité régional des pêches, cela concerne une quarantaine de bateaux normands et une centaine de bateaux bretons. Contrairement à sa cousine Jersey où il existe les accords de la baie de Granville de pêche signés en 2000, Guernesey n'est pas intégrée dans les eaux communautaires du Royaume-Uni. De fait ses eaux ne bénéficient pas de la période complémentaire de négociations après le Brexit qui peut se poursuivre jusqu'à la fin de l'année.Les pêcheurs de Guernesey peuvent continuer à vendre en FranceAujourd'hui, aucun accord ne remplace la Convention de Londres dénoncée par le Royaume-Uni en parallèle du Brexit qui garantissait les accès des pêcheurs bénéficiant de droits historiques dans les eaux littorales des différents pays européens, dont le Royaume-Uni.Paradoxalement, les pêcheurs de Guernesey, eux, peuvent continuer à débarquer et à vendre en France... Une situation qui pourrait alimenter des tensions dans les criées si la situation se prolonge.En France, on espère que cette situation va rapidement rentrer dans l'ordre. « Je comprends que l'île ne veuille pas se faire piller par des pêcheurs qui pourraient venir du nord de la France, de Belgique ou des Pays-Bas, explique Marc Lefèvre, président du conseil départemental de la Manche dans l'Ouest France en ajoutant : « Mais les îles anglo-normandes, comme Jersey avec Granville, ont tout ...