Brexit : les négociations patinent, Londres et Bruxelles se rejettent la faute

Un accord est "peu vraisemblable", selon le négociateur européen.

David Frost et Michel Barnier à Bruxelles, en Belgique, le 21 août 2020. ( POOL / YVES HERMAN )

Un accord doit être trouvé avant la fin du mois d'octobre, mais l'affaire semble mal engagée : alors que le négociateur en chef de l'UE sur la relation post-Brexit Michel Barnier s'est dit "déçu et préoccupé" vendredi 21 août, son homologue britannique a accusé l'Union européenne de rendre "inutilement difficiles" les négociations, à l'issue d'une septième session de discussions.

"Ceux qui attendaient une accélération cette semaine seront déçus" , a déclaré Michel Barnier lors d'une conférence de presse à Bruxelles, rappelant qu'un accord devait être trouvé au plus tard fin octobre, le temps des ratifications, avant la fin de la période de transition pour avoir un accord en place le 1er janvier 2021.

"À ce stade, un accord avec le Royaume-Uni et l'Union européenne semble peu vraisemblable . Je ne comprends tout simplement pas pourquoi nous gâchons un temps précieux", a-t-il regretté. Il a souligné que le blocage concernait toujours les deux sujets les plus explosifs que sont les conditions de concurrence équitables (normes sociales, environnementales, aides d'État) et celui de la pêche. "Il n'y aura pas d'accès à la carte au marché unique" européen, a-t-il averti.

Un accord "toujours possible"

Dans un communiqué, le négociateur britannique David Frost a reproché aux 27 de vouloir imposer à Londres une continuité sur les aides publiques et la pêche et de souhaiter un accord sur ces points avant d'avancer sur les autres sujets. "Cela rend inutilement difficiles de faire des progrès" , a-t-il dénoncé. "Il y a d'autres domaines importants qui restent à régler et même s'il y a une compréhension mutuelle globale entre les négociateurs, il reste beaucoup de détails sur lesquels il faut travailler. Le temps est limité pour les deux côtés".

Il a jugé cependant un accord "toujours possible" avant la fin de la période de transition fin décembre. "Clairement, cela ne sera pas facile à atteindre".

Faute d'accord avant le 31 décembre, les seules règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), avec leurs droits de douane élevés et leurs contrôles douaniers poussés, s'appliqueraient aux relations commerciales entre ces partenaires. De quoi affaiblir des économies déjà frappées de plein fouet par la pandémie.