Brexit : les Français de Londres entre lassitude et inquiétude

Dix immenses drapeaux anglais viennent d'être hissés, fièrement, face au Parlement. À quelques heures du Brexit, les couleurs de l'Union européenne ont été remisées, discrètement, aux oubliettes. Pas question de les dresser à deux pas de la Tamise et de l'abbaye de Westminster. Seule une poignée de manifestants anti-Brexit, déguisés, osent encore braver le crachin londonien et arborer quelques drapeaux européens devant le cœur politique où doivent se rassembler les députés ce jour-là. Mais leur démarche symbolique est vaine. Car le divorce officiel entre le Royaume-Uni et l'UE aura bien lieu ce vendredi. LIRE AUSSI > «L'Europe à l'aube d'une ère nouvelle» : l'engagement des patrons de l'UE après le BrexitD'ailleurs ici, à Londres, mis à part cette vingtaine de résistants anti-Brexit, tout le monde semble s'être fait une raison. Le long des avenues grouillantes de touristes et de travailleurs ou sur les places qui accueillent traditionnellement les rassemblements politiques, aucune affiche pro ou anti Brexit n'indique que le divorce est imminent. Idem dans le journal distribué gratuitement à la sortie du métro, où l'on découvre, enfin, quelques lignes sur le sujet, relayées en page 12, après la mode et les investissements immobiliers.Peu de conséquences sur le quotidien« Vous savez, les gens se sont lassés du Brexit, glisse une Française installée à Londres depuis près de 20 ans. C'est un sujet clivant, sans cesse reporté. Les Anglais ont préféré arrêter d'en parler. » Les Français aussi, la plupart du temps. Pour ceux qui sont restés, le divorce avec Bruxelles n'a eu presque aucune conséquence dans leur quotidien. Certains s'inquiètent malgré tout de l'Angleterre de demain, une fois que les accords auront été trouvés -- ou pas -- avec l'UE. « Parmi les 180 000 Français installés en Angleterre, dont presque en totalité à Londres, les 20 % d'expatriés sont ...