Brexit: Les députés français prônent une ligne dure sur la pêche

PARIS (Reuters) - Les députés français exhortent le gouvernement à rester ferme dans ses négociations sur la pêche avec les Britanniques dans le cadre de l'accord post-Brexit et à préserver le droit d'accès des pêcheurs français aux eaux britanniques. "L'Union doit continuer à garantir que la pêche ne sera pas sacrifiée pour sauver d'autres secteurs. C'est pourquoi un accord global ne doit pas, selon vos rapporteurs, être conclu sans intégrer au préalable un accord sur la pêche", souligne un rapport adopté jeudi par la commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale. Les députés invitent également le gouvernement à se préparer à une sortie sans accord, "scénario le plus probable" selon eux. L'un des co-rapporteurs du texte est Jean-Pierre Pont, député de La République en marche (LaRem) à Boulogne, premier port de pêche français. Le Royaume-Uni a quitté officiellement l'UE le 31 janvier dernier mais reste soumis aux règles communautaires actuelles lors d'une période de transition qui court normalement jusqu'à la fin de l'année, le temps que les deux parties s'entendent sur leur relation future et évitent le "saut dans le vide" d'un Brexit brutal. Dans sa future relation avec l'UE, Londres souhaite disposer du contrôle de ses eaux et de ce qui s'y trouve, mais le bloc communautaire s'y oppose jusqu'à présent. Les eaux britanniques sont parmi les plus riches de la zone Atlantique Nord-Est où s'effectuent la plupart des prises de l'UE. (Michel Rose, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

