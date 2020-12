Brexit : les comités des pêches bretons appellent les pêcheurs à prendre des précautions dans les eaux britanniques

Il plane un "très gros doute quant à un accès aux eaux britanniques sans une autorisation des autorités du Royaume-Uni".

Faudra-t-il être muni d'une autorisation pour pêcher dans les eaux britanniques après le Brexit ? Dans le doute, les comités des pêches bretons estiment jeudi 31 décembre que les armements de la région ne devraient pas rester ni se rendre dans les eaux du Royaume-Uni après minuit lorsque le Brexit sera officiel.

Un accord commercial sur la pêche dans les eaux britanniques a été conclu in extremis le 24 décembre entre Londres et Bruxelles. Mais les comités bretons font part, dans un communiqué, de "leur très gros doute quant à un accès aux eaux britanniques sans une autorisation des autorités du Royaume-Uni", y compris dans les eaux de Jersey et de Guernesey.

Face à cette incertitude "et compte tenu des risques de contrôles par les autorités britanniques et du délai nécessaire pour récupérer le matériel, ils invitent les armements bretons à ne pas rester dans les eaux du Royaume-Uni après le 31 décembre 2020 minuit et à retirer les engins dormants avant la fin de l'année ", indique le communiqué diffusé sur le site du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne.

Dans le cas où il serait nécessaire d'avoir des autorisations pour se rendre dans les eaux britanniques, le temps de les obtenir pourrait entraîner des pertes de chiffre d'affaires. Les comités bretons indiquent de ce fait avoir demandé que les aides annoncées par le ministère de la Mer "soient mises en œuvre dès que possible et éligibles dès le 1er janvier 2021".

Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'UE le 31 janvier 2020, mais l'effet du divorce ne se fera pleinement sentir qu'à compter du 1er janvier.