Brexit : les Britanniques toujours très divisés après la ratification de l'accord de retrait

« Je suis au bout du rouleau. Je ne sais plus quoi faire, car j'ai abandonné mes études, et je ne peux pas continuer à faire campagne contre la sortie de l'Union européenne. » Ces paroles désabusées sont celles de Madeleina Kay, alias super-EU girl, activiste anti-Brexit aux cheveux bleus qui écumait jusqu'ici les manifestations. La jeune habitante de Sheffield rêve aujourd'hui de quitter le pays. LIRE AUSSI > Brexit : que va changer ce divorce historique entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ?D'autres militants proeuropéens préfèrent continuer le combat. Steve Bray par exemple, installé depuis trois ans et demi devant le parlement, chapeau haut de forme sur la tête et porte-voix à la main. Désormais, quand il fait retentir sa voix de stentor, ce n'est plus pour crier « stop Brexit » mais pour tancer les hommes politiques qui passent : « Quand le Brexit fera s'effondrer le pays, vous serez responsables ! »« Le Brexit c'est une question de liberté »Ce numismate compte bien continuer à venir, tous les mercredis, jour de questions au gouvernement à la Chambre des Communes, pour « dire aux gens qu'ils ne sont pas obligés d'accepter le Brexit ». Au grand étonnement des passants favorables au divorce, comme Laurie, retraité de Southampton : « J'imagine que ces manifestants n'ont rien de mieux à faire. Enfin, on avance pour quitter l'Union européenne... On va aller dans une direction. Bonne ou pas, ça, on verra. » Le retraité ne fêtera pas le Brexit ce soir, mais peut-être regardera-t-il à la télévision le compte à rebours sur Downing Street. LIRE AUSSI > «L'Europe à l'aube d'une ère nouvelle» : l'engagement des patrons de l'UE après le BrexitLance Forman, lui, ex-député européen conservateur, « boira un verre au ski en regardant l'Union européenne de haut ». Le chef d'entreprise se réjouit d'être aujourd'hui « une petite pièce dans le puzzle de ...