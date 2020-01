Brexit : les 3 points durs à négocier entre l'Europe et le Royaume-Uni

Un an pour établir un traité régissant de A à Z la future relation UE-Royaume-Uni, pas sûr que cela suffise tant les problèmes sont complexes. Si la coopération militaire et policière, fructueuse, devrait rester inchangée, il reste des points durs ailleurs.Quel type de traité ? On imagine un traité du type CETA, entre Europe et Canada. « Un accord de libre-échange, où il y a tout de même des règles contraignantes d'accès de part et d'autre, souligne le politologue Sylvain Kahn. Les échanges commerciaux sont notamment soumis à des déclarations douanières ». Ce qui implique du temps passé à remplir des formulaires, des embauches d'agents fiscaux, douaniers, etc. Mais il n'est pas certain que Boris Johnson, hostile à la libre entrée des personnes sur le sol britannique, réclame l'accès au Marché unique. LIRE AUSSI > «L'Europe à l'aube d'une ère nouvelle» : l'engagement des patrons de l'UE après le BrexitLa finance. « C'est LE gros point dur », estime Kahn. « BoJo », tout à son rêve de Singapour-sur-Tamise, serait prêt à renoncer au passeport financier européen -- qui permet aux banques de vendre des produits en euros -- afin de pouvoir établir chez lui une réglementation laxiste sur les services financiers. Depuis la crise de 2008, la réglementation européenne est en effet plus rigide que dans le reste du monde. Les Européens, redoutent, du coup, une concurrence entre places financières à leur détriment. « Ils ne devraient pas avoir peur, juge l'expert. L'UE, avec ses 450 millions d'habitants, est un marché au poids unique, l'euro est une devise très respectée ».Le back-stop irlandais. Sur le papier, c'est réglé : pour éviter la réapparition d'une frontière physique entre Irlande du Nord et du Sud, traumatisante, il a été décidé que les douaniers britanniques contrôleraient eux-mêmes la conformité aux normes européennes des produits passant au sud, et pouvant ...