Brexit : le projet passe à la vitesse supérieure

Le parlement britannique fraîchement élu a voté, sur le principe, pour le projet de Brexit de Boris Johnson. Ce n'est pas une surprise, compte tenu de la majorité obtenue par les Conservateurs la semaine dernière. La question était plutôt de savoir à quel point ce vote serait une victoire, et il s'agit bien d'un triomphe. Le vote « pour » l'a emporté avec une majorité de 124 voix, soit bien plus que les 80 sièges supplémentaires dont jouissent les Conservateurs. Six députés Labour ont même soutenu le gouvernement, malgré la ligne de conduite du parti.Le Premier ministre a donc réussi son pari, celui de sortir le parlement de l'impasse où il se trouvait depuis deux ans. Mais pour Boris Johnson, il s'agit plus que d'une victoire. Vendredi, les députés ont également voté pour le programme mettant en œuvre ce projet de loi. Un programme qui avait été rejeté en octobre par la Chambre des communes. C'est la raison pour laquelle les élections générales anticipées avaient été déclenchées. Ces résultats ont donc aussi un goût de revanche. Les députés anti-Brexit doivent se faire à cette idée, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne le 31 janvier 2020.Quelques différences avec l'accord d'octobreAinsi « le four est bien en marche », comme aime le dire Boris Johnson et son accord « prêt-à-cuisiner » a été enfourné. Cela dit, il ne sera pas tout à fait cuit pour Noël. Les députés viennent de partir en vacances et il faudra attendre le début du mois de janvier pour poursuivre les votes de la législation nécessaire à mettre le Brexit en place. Durant cette phase, l'opposition pourra avoir son mot à dire et tentera d'obtenir des concessions. Si l'accord qui vient d'être voté est similaire à celui présenté en octobre, il comporte quelques différences de taille.La protection juridique accordée aux enfants réfugiés a été réduite et les dispositions qui permettaient de maintenir ...