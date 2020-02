Brexit : le premier jour du reste de la Premier League

Le royaume de sa majesté a beau avoir placé quatre clubs en finale de coupes d'Europe l'an passé, il pourrait bientôt se sentir comme un parfait étranger sur le Vieux Continent. Brexit oblige, le Royaume-Uni ne sera plus, dès le 1er février, membre de l'Union européenne. Ouvrant une ère d'incertitudes potentiellement destructrice pour la Premier League.

Goodbye England

Il a beau être petit et gentil, N'Golo Kanté n'aurait sans doute jamais pu rallier l'Angleterre s'il avait vécu dans un monde où l'Angleterre et l'Union européenne faisaient chambre à part. Car s'il est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs du monde, et que son statut (nous y reviendrons plus tard) justifierait largement qu'on lui accorde une petite dérogation, le petit joueur de Ligue 1 qu'il était en 2015, ne comptant pas la moindre sélection chez les Bleus, n'aurait sans doute jamais réuni les conditions nécessaires à l'obtention de son permis de travail sur le sol anglais. Et, comme ça, la Premier League serait passée à côté d'un joueur sensationnel.Voilà ce qui pourrait devenir la réalité de la Premier League dans un monde post-Brexit. Aujourd'hui, ce fameux permis est obligatoire pour les joueurs qui n'appartiennent pas à un pays de l'Union ou de l'Espace économique européen. Mais demain, quand le Brexit sera une réalité, il pourrait aussi le devenir pour les ressortissants des pays membres. C'est là que le casse-tête commence. Aujourd'hui, tout joueur non européen qui veut signer en Angleterre doit d'abord obtenir un Governing Body Endorsement (GBE), délivré par la Fédération anglaise de football (FA) et aux critères très élitistes. L'un des principaux critères étant la participation à un pourcentage minimal de matchs internationaux sur les 24 mois précédant la demande de permis. Son objectif, clairement affiché par la FA : recruter uniquement des sportifs "" en Angleterre. ", explique Tiran Gunawardena, avocat londonien spécialisé dans le droit du sport.