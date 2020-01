Brexit : le Parlement européen ratifie l'accord de retrait à une très large majorité

Le divorce se précise. Le Parlement européen a ratifié ce mercredi à une large majorité le traité du Brexit fixant les modalités de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. LIRE AUSSI > Brexit : dernière ligne droite pour les cinq eurodéputés français « au frigo » depuis mai 2019Les eurodéputés ont donné leur accord avec 621 voix pour, 49 ont voté contre, et 13 se sont abstenus.« Nous vous aimerons toujours et nous ne serons jamais loin », a promis la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen aux eurodéputés britanniques, lors d'un débat avant le scrutin. « Vous allez nous manquer », a-t-elle assuré.Il s'agissait de la dernière étape majeure dans la ratification de l'accord, trois ans et demi après le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni. #Brexit deal approved by 621/049/013 https://t.co/uuY5rGAQjj pic.twitter.com/2KxQEqRpQq-- EP PressService (@EuroParlPress) January 29, 2020 Le Royaume-Uni deviendra ainsi le premier pays membre à quitter l'UE, le 31 janvier à 23 heures (heure de Londres, soit minuit en France).Le bouillonnant Boris Johnson a donc réussi là où la précédente locataire du 10 Downing Street, Theresa May, s'est cassé les dents.« Un échec de l'Union »« Pour être clair, le vote d'aujourd'hui n'est pas en faveur ou contre le Brexit, c'est un vote pour un Brexit ordonné, contre un Brexit sauvage », a souligné le Belge Guy Verhofstadt, rapporteur du dossier. Mais le Brexit est « aussi un échec de l'Union », a-t-il concédé.Le débat a été l'occasion d'un dernier coup d'éclat pour le chef de file du Brexit Party Nigel Farage : une prise de parole virulente, qui s'est terminée par l'ensemble des membres du parti brandissant, debout, un petit Union Jack. Ce qui leur a valu un rappel à l'ordre de la vice-présidente du Parlement. After 25 years of fighting for independence, this is my final contribution in the European Parliament. We ...