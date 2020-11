Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit: Le négociateur britannique parle de "progrès" ces derniers jours Reuters • 15/11/2020 à 12:51









BREXIT: LE NÉGOCIATEUR BRITANNIQUE PARLE DE "PROGRÈS" CES DERNIERS JOURS LONDRES (Reuters) - Le négociateur britannique sur le Brexit a fait état dimanche de "progrès" lors des discussions avec Bruxelles ces derniers jours, alors que la Grande-Bretagne et l'Union européenne n'ont pas réussi à respecter la date butoir de mi-novembre pour conclure un accord sur leurs futures relations. Des "projets de textes de traités communs" sont désormais sur la table, a assuré David Frost sur Twitter, tout en reconnaissant toujours des désaccords sur des "éléments importants". "Nous allons travailler là-dessus et essayer de parvenir à un accord total si nous le pouvons. Mais nous ne réussirons peut-être pas." Le négociateur britannique est un proche de Dominic Cummings, conseiller spécial de Boris Johnson et partisan d'un Brexit sans accord, qui est annoncé sur le départ du 10, Downing Street. (William Schomberg, version française Tangi Salaün)

