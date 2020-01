Brexit : le coup de gueule d'un chef étoilé français

Dans son restaurant gastronomique londonien, le Bibendum, c'est le coup de feu. Mais à l'heure du déjeuner, ce samedi midi, Claude Bosi a envie de vider son sac avant de lancer le service. Le chef français, doublement étoilé au guide Michelin, ne décolère pas. A quelques jours du Brexit, prévu le 31 janvier prochain, il vient de recevoir par courrier un refus concernant sa demande de « resident status » (NDLR : statut de résident, qui permet à un citoyen non britannique de rester sur le territoire).« Cela fait pourtant 23 ans que je vis ici, râle cette grande toque qui a fait ses classes à Paris chez Michel Rostang et Alain Passard. Je suis arrivé en 1997, j'ai toujours travaillé, comme employé, puis comme chef. J'ai monté un premier restaurant à Londres en 2000 avant d'ouvrir Bibendum en 2017. J'emploie 60 personnes, je paie mes impôts ici, je suis marié avec une Anglaise avec qui j'ai deux enfants et un troisième en route. Et on me refuse le statut de résident ? Ce n'est pas juste ! »Jusqu'ici, Claude Bosi ne se sentait pas vraiment concerné par le Brexit. Ni inquiet des conséquences qu'il pourrait avoir sur son quotidien. « Certains produits que l'on importe ont déjà augmenté de 10 à 15 % mais c'est tout, glisse-t-il. Pour le reste, j'ai toujours pensé que le Brexit n'aurait jamais lieu. Mais en réalité, l'échéance approche. Alors, il y a quelques mois, j'ai décidé de faire les démarches nécessaires au cas où les conditions d'accès deviennent plus compliquées. Si nous allons en France pour les vacances, je n'ai pas envie de prendre une autre file que ma femme et mes enfants pour passer la frontière du retour. »« On pourrait nous envoyer des signaux nous disant on veut que vous restiez ! »En octobre dernier, sur les conseils d'un ami, le chef étoilé prend donc rendez-vous au Home Office. Derrière un ordinateur, une femme enregistre sa demande, collecte les papiers ...