Brexit : la France défendra ses entreprises, ses pêcheurs et ses agriculteurs, assure Amélie de Montchalin

Si les Britanniques ne veulent pas conserver les mêmes normes que l'UE, la France exigera des garanties avant de signer l'accord sur la future relation entre les deux entités.

Amélie de Montchalin à Paris, le 7 janvier 2020. ( AFP / JACQUES DEMARTHON )

La France sera "extrêmement vigilante" sur les règles en vigueur au Royaume-Uni et protégera ses entreprises, agriculteurs et pêcheurs, en particulier lors des négociations sur sa future relation avec l'UE, a déclaré mercredi 29 janvier La secrétaire d'État aux Affaires européennes, Amélie de Montchalin.

"Nous avons plusieurs points de vigilance absolue pour que nous puissions protéger pleinement nos concitoyens, nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos entreprises", a déclaré Amélie de Montchalin à l'issue d'un Conseil des ministres consacré notamment au Brexit. Une fois sorti vendredi de l'Union européenne, le Royaume-Uni va devoir négocier d'ici au 31 décembre les conditions de sa relation future avec les Vingt-Sept dans une série de domaines (commerce, sécurité intérieure, mobilités, etc.). Pendant cette période de transition, le droit européen continuera de s'y appliquer comme dans le reste de l'Union.

"NOUS SOMMES PRÊTS À SIGNER TRÈS RAPIDEMENT"

"Si on veut conclure un accord rapidement, c'est possible. Nous respectons les mêmes normes, nous continuons sur le commerce des biens en particulier à avoir un alignement réglementaire et dans ce cas nous sommes prêts à signer très rapidement", a noté Amélie de Montchalin. Si les Britanniques veulent adopter d'autres normes , le "zéro tarif douanier, zéro quota" souhaité par Londres devra être garanti par un "zéro dumping", a-t-elle souligné.

"Nous serons extrêmement vigilants sur les normes sanitaires, de production agricole", a-t-elle dit. Les sujets "fiscaux, sociaux", notamment la question des aides d'État, seront aussi au cœur des négociations. "Nous devons préserver le meilleur accès aux eaux britanniques pour les pêcheurs français et maintenir dans ce secteur une situation de concurrence loyale avec le Royaume uni", a-t-elle martelé en annonçant qu'elle rencontrerait mardi des pêcheurs à Port-en-Bessin (Calvados).

Les différents scénarios possibles du Brexit. ( AFP / )

Si les termes de la relation future ne sont pas calés au 31 décembre et si Londres se refuse, comme il l'a déjà laissé entendre, à demander une extension de cette période de transition, la France mettra alors en œuvre les mesures de contingence (douanières, portuaires, vétérinaires..) qu'elles avait envisagées en 2019 en cas de "no deal" (non accord sur la sortie de l'UE).

La France doit se "préparer à un tel scénario", il faut "être prêt à toutes les éventualités", a relevé la secrétaire d'État. "Nous n'avons de notre côté aucune raison de vouloir précipiter les choses (...) On ne va pas signer le 31 décembre à 23H00 à mauvais accord à contrecœur", a-t-elle insisté.