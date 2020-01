Brexit : la colère d'un chef étoilé français face aux autorités

Claude Bosi pousse un coup de gueule contre la gestion administrative du Brexit. Ce chef français doublement étoilé dirige un restaurant gastronomique à Londres, le Bibendum. Mais à quelques jours de la séparation officielle entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, prévue pour le 31 janvier, les autorités britanniques lui ont refusé le statut de résident permanent, alors qu'il vit depuis plus de 20 ans dans le pays.Interrogé par LeParisien, Claude Bosi s'insurge : « Je suis arrivé en 1997, j'ai toujours travaillé, comme employé, puis comme chef. J'ai monté un premier restaurant à Londres en 2000, avant d'ouvrir Bibendum en 2017. J'emploie 60 personnes, je paye mes impôts ici, je suis marié avec une Anglaise avec qui j'ai deux enfants et un troisième en route. Et on me refuse le statut de résident ? Ce n'est pas juste ! » Le chef étoilé a publié sur son compte Instagram la lettre du Home Office lui signifiant ce refus. Il lui a été signifié qu'il manquait trois avis d'imposition pour que sa demande aboutisse et qu'il avait quatorze jours pour faire une nouvelle demande.Lire aussi EXCLUSIF. Michelin : le restaurant Paul Bocuse perd sa troisième étoileTrès rapidement après la publication de son message, Bosi reçoit un appel de l'administration pour tempérer la situation. « Il faut que je renvoie une copie de mon passeport, mais les choses devraient rentrer dans l'ordre », déclare-t-il. « Que les Anglais veuillent quitter...