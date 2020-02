Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit: L'accès des pêcheurs français aux eaux de Guernesey suspendu Reuters • 01/02/2020 à 11:16









BREXIT: L'ACCÈS DES PÊCHEURS FRANÇAIS AUX EAUX DE GUERNESEY SUSPENDU PARIS (Reuters) - Les pêcheurs français ne peuvent plus accéder aux eaux de l'île anglo-normande de Guernesey depuis vendredi à minuit en raison de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne mais cet accès leur restera garanti jusqu'à la fin de l'année sur la base d'autorisations individuelles, annonce le ministère de l'Agriculture. Le Brexit, acté dans la nuit de vendredi à samedi à minuit, s'est aussi traduit par l'expiration de la Convention de Londres sur la pêche, qui régit depuis 1964 les droits de pêche dans les eaux côtières (6 à 12 milles nautiques) des Etats membres de l'UE signataires. La pêche est un sujet sensible des négociations qui vont s'ouvrir pour au moins un an entre Londres et Bruxelles afin de définir leurs futures relations commerciales, le gouvernement britannique souhaitant mettre fin à l'accès "automatique" des navires européens à ses eaux territoriales. Dans un communiqué envoyé samedi à Reuters, le ministère de l'Agriculture dit s'être entendu avec les autorités de Guernesey sur le fait que les pêcheurs français pourront conserver l'accès aux eaux côtières de l'île anglo-normande pendant cette période de transition qui doit s'achever le 31 décembre 2020. "Néanmoins, (...) les modalités de cet accès doivent être renouvelées", indique-t-il. Le ministère promet la mise en place la semaine prochaine d'une procédure permettant aux pêcheurs de solliciter les autorisations individuelles désormais exigées par les autorités Guernesey, précisant que ces dernières "se sont engagées à rendre le délai de délivrance le plus court possible". "Pendant cette période, l'accès des navires français aux eaux de Guernesey est temporairement suspendu", précise-t-il. (Tangi Salaün)

