Brexit : dernière ligne droite pour les cinq eurodéputés français «au frigo» depuis mai 2019

Les cloches de Big Ben sont toujours en travaux, mais le compte à rebours est enfin terminé, après de nombreux reports. Voté et tout juste approuvé par la Reine d'Angleterre, au point que Londres a déjà prévu plusieurs cérémonies pour la soirée fatidique, le Brexit aura lieu le 31 janvier prochain.Vingt-sept nouveaux députés européens élus le 26 mai 2019 pourront alors commencer à siéger à Strasbourg et à Bruxelles, remplaçant en partie les 73 élus britanniques qui plieront bagage et rentreront au Royaume-Uni.Parmi eux, cinq Français, qui viennent de passer huit mois en stand-by. « Cette fois, il n'y a plus de suspense », lâche mi-soulagé mi-amusé, Jean-Lin Lacapelle (Rassemblement national, RN). « On a enfin la certitude que ça arrive », renchérit l'écologiste Claude Gruffat. Il y a trois mois, quelques jours avant la précédente date prévue pour le Brexit du 31 octobre, ces élus « au frigo » commençaient déjà à s'organiser. Sauf qu'à l'époque, un nouveau report semblait de plus en plus probable. Aucune indemnité depuis huit moisContacté, le Parlement européen confirme que ces cinq parlementaires, qui n'ont obtenu aucune indemnité ni rémunération depuis le scrutin, pourront bien siéger à partir du 1er février. Comme le veut la procédure, la France doit simplement confirmer leurs noms d'ici là. Jean-Lin Lacapelle indique que le ministère de l'Intérieur l'a justement appelé « il y a quinze jours », pour lui rappeler sa fonction ainsi que l'échéance à venir. Ces élus français vont devoir s'intégrer à une assemblée qui a déjà trouvé son premier rythme de travail, huit mois après les élections européennes. « Ce n'est pas un monde que je connais, c'est sûr », reconnaît la socialiste Nora Mebarek. Qui a déjà pris les devants : elle devrait siéger dans les commissions transports et pêche, et prévoit de se placer « sous la protection » de ses collègues plus ...