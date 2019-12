Brexit : ce que prévoit le texte soumis au vote du Parlement

Après trois reports, trois ans et demi de crise politique et deux élections, les députés britanniques entament ce vendredi l'adoption de l'accord sur le Brexit négocié par Boris Johnson.Cette fois, le Premier ministre conservateur devrait obtenir le soutien des parlementaires, largement acquis à sa cause de réaliser le Brexit. Il est à la tête d'une majorité de 365 députés sur 650 sièges à la Chambre des communes depuis son écrasante victoire aux législatives du 12 décembre.Le texte doit être voté en deuxième lecture en début d'après-midi au Parlement de Westminster en vue d'une adoption finale après les fêtes.Après l'assentiment de la reine, il restera juste au Parlement européen à le ratifier pour que le Royaume-Uni sorte de l'Europe le 31 janvier, après 47 ans d'une vie commune mouvementée.Voici les principaux points du traité de 535 pages, conclu en octobre entre Boris Johnson et Michel Barnier, négociateur de l'UE.- La période de transition. Le texte prévoit une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020, pendant laquelle les Britanniques continueront d'appliquer les règles européennes et d'en bénéficier. Ils verseront leur contribution financière, sans toutefois siéger dans les institutions ni participer aux décisions. La transition vise à éviter une rupture brutale, notamment pour les acteurs économiques, et à donner du temps pour négocier la relation future entre Londres et l'UE, ce qui s'annonce très difficile dans le temps imparti.Selon l'accord, cette période pourrait être prolongée une seule fois, et d'un commun accord, jusqu'à fin 2022 au maximum. Mais Boris Johnson s'y est refusé et a ajouté une disposition interdisant une extension dans la loi d'application présentée vendredi aux députés.- Les droits des citoyens. Les 3,2 millions d'Européens vivant au Royaume-Uni et 1,2 million de Britanniques installés sur le continent pourront continuer à ...