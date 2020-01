Brexit : Big Ben ne devrait pas sonner le 31 janvier, malgré les appels des militants anti-UE

L'arroseur arrosé ? Boris Johnson, qui avait soumis en début de semaine l'idée de faire sonner Big Ben le 31 janvier pour « fêter » le Brexit, s'est finalement opposé à cette idée, pour des raisons à la fois pratiques et financières. Alors qu'il n'a pas semblé mesurer l'intérêt qu'allait susciter sa proposition, il a annoncé vendredi d'autres mesures pour célébrer la sortie de l'Union européenne, dont il est un grand partisan. Mardi, le Premier ministre britannique avait lancé la possibilité d'une souscription publique pour que résonnent les cloches, quasiment inactives depuis août 2017 en raison de grands travaux prévus au départ pour quatre ans. « Nous élaborons un plan pour que les gens puissent se lancer dans une souscription, car il y en a qui le souhaitent », a-t-il affirmé à l'antenne de la BBC.Près de 300 000 euros récoltés en trois joursAussitôt proposé, aussitôt fait : le mouvement pro-Brexit et anti-Union européenne Standup4Brexit a lancé mercredi une cagnotte en ligne, sur la plateforme Go fund me. Ce samedi matin, le montant amassé vient de dépasser la barre des 250 000 livres (soit près de 300 000 euros). Le député conservateur Mark François, en pointe pour soutenir le Brexit, a jugé « inconcevable » que l'un des emblèmes de Londres ne sonne en ce jour historique pour le Royaume-Uni. A poll of 20,000 finds 76% of people want #BigBen to #BongForBrexit You can donate to our crowfunder by following this link https://t.co/SsGIH95kSE pic.twitter.com/ndqh24YffQ-- #StandUp4Brexit (@StandUp4Brexit) 17 janvier 2020Jeudi, les services de Boris Johnson ont finalement fait savoir que Big Ben ne devrait pas résonner, car ce serait « particulièrement difficile d'accepter de l'argent provenant de dons publics », mais aussi pour des raisons pratiques, rapporte The Guardian. Entre-temps, la Commission de la Chambre des communes, en charge du fonctionnement de l'horloge géante, avait ...