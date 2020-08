Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit: Barnier déçu de l'absence d'avancées, Londres croit encore un accord possible Reuters • 21/08/2020 à 11:42









BREXIT: BARNIER DÉÇU DE L'ABSENCE D'AVANCÉES, LONDRES CROIT ENCORE UN ACCORD POSSIBLE BRUXELLES/LONDRES (Reuters) - Le négociateur européen pour le Brexit, Michel Barnier, a fait part vendredi de sa déception sur l'impasse persistante à l'issue du dernier cycle de négociations cette semaine entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne sur leur future relation à l'issue de la période de transition post-Brexit. Michel Barnier a notamment déploré le peu d'entrain des Britanniques à prendre en compte les questions de la pêche et des aides publiques, considérées comme prioritaires par les Vingt-Sept. Le négociateur britannique David Frost a quant à lui estimé qu'un accord ne serait pas facile à trouver, même s'il a souligné que cela restait l'objectif de Londres. (John Chalmers à Bruxelles, William James and Kate Holton à Londres, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.