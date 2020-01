Brevets : Apple et un fournisseur condamnés à verser 1,1 milliard de dollars à une université

Les groupes technologiques Apple et Broadcom ont été condamnés mercredi à Los Angeles à verser 1,1 milliard de dollars d'indemnités à une université californienne. C'est l'un des jugements les plus sévères jamais prononcés dans une affaire de violations de brevets.Le plaignant était l'Institut de technologie de Californie (Caltech, à Pasadena), qui accusait Apple et l'un de ses fournisseurs d'avoir enfreint plusieurs brevets déposés par ses chercheurs sur la transmission par wifi (internet sans fil).Le jury a condamné Apple à lui payer 837 millions de dollars, et le fabriquant de semi-conducteurs Broadcom 270 millions de dollars. EN 2017, la firme à la pomme avait été condamnée à payer 506 millions de dollars à une université du Wisconsin, pour une affaire de non respect de brevet également. « Défendre les droits de propriété intellectuelle »Caltech, université prestigieuse de la région de Los Angeles, avait entamé des poursuites en 2016. Selon ce plaignant, les produits Apple, comme les iPhone, tablettes iPad ou ordinateurs Mac, renfermaient des composants électroniques fabriqués par Broadcom qui copiaient des technologies brevetées.« Nous sommes heureux que le jury ait trouvé qu'Apple et Broadcom ont violé les brevets de Caltech », a réagi l'université dans un communiqué. Cette « organisation à but non lucratif dédiée à l'enseignement supérieur » visait à « défendre ses droits de propriété intellectuelle pour mener à bien sa mission », a-t-elle rappelé.D'après les documents soumis au tribunal de Los Angeles, les deux industriels ont repoussé les demandes de dédommagement de Caltech, affirmant qu'elles étaient « uniquement fondées sur la présence de microprocesseurs Broadcom violant prétendument [des brevets] dans les iPhones, Mac et autres appareils Apple ».« Broadcom fabrique les puces mises en cause, alors qu'Apple n'est qu'un tiers qui utilise indirectement en aval ...