Brève suspension des vols dans deux aéroports en Pologne

(Actualisé avec réouverture des aéroports)

Les vols ont repris mercredi aux aéroports de Lublin et Rzeszów en Pologne après une suspension due au déploiement d'avions de l'armée de l'air polonaise, a annoncé l'agence des services de navigation aérienne polonaise (PANSA) sur X.

L'armée polonaise avait auparavant déclaré que son aviation menait des opérations préventives liés à des tirs de missiles russes contre l'Ukraine.

(Pawel Florkiewicz et Marek Strzeleck, version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)