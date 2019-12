Bretagne : un cargo chargé de nitrate d'ammonium en difficulté

Un cargo victime d'une avarie et chargé de nitrate d'ammonium, un fertilisant hautement explosif, est assisté par un bâtiment de lutte antipollution ce lundi en baie de Saint-Brieuc dans des conditions de mer difficiles, a annoncé la préfecture maritime de l'Atlantique.Dans la nuit de dimanche à lundi, le Bâtiment de soutien, d'assistance et de dépollution (BSAD) Argonaute a pris en remorque le cargo battant pavillon du Liberia afin de « stabiliser ce dernier sur son point de mouillage », indique la préfecture maritime dans un communiqué. [#CommuniquéDePresse]null https://t.co/VB3Dqb5Gz7Assistance au cargo Karkloe par le BSAD Argonaute en baie de #SaintBrieuc (22) pic.twitter.com/Ph0lx1fAnf-- Préfecture maritime de l'Atlantique (@premaratlant) December 9, 2019 Le cargo, qui transporte 4 000 tonnes de nitrate d'ammonium, avait signalé « une avarie sur sa ligne de propulsive » mercredi dernier, après avoir appareillé de Sodertalje, en Suède, le 27 novembre et alors qu'il faisait route vers Nouadhibou, en Mauritanie.Le bateau à 6,5 km des côtes Jeudi, son armateur avait décidé l'envoi d'un remorqueur afin de conduire le cargo jusqu'à Rotterdam, aux Pays-Bas. Mais dans l'après-midi le convoi avait demandé l'autorisation de mouiller en baie de Saint-Brieuc afin de se mettre à l'abri en prévision d'une dégradation des conditions météorologiques.Dans la nuit de dimanche à lundi les conditions météorologiques se sont aggravées et le cargo a rencontré des difficultés pour se maintenir au mouillage malgré l'aide du remorqueur affrété par l'armateur. Dimanche, les autorités maritimes par précaution avaient fait appareiller l'Argonaute de Brest.Sur zone la mer est très forte (Mer 6) et le vent de force 8 (34 nœuds), selon la préfecture maritime, qui a précisé que le Karkloe se trouve à 3,5 milles nautiques (6,5 km) des côtes. Le 16 avril 1947, une explosion de 2 300 tonnes de nitrate ...