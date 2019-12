Bretagne : Rennes bannit les terrasses chauffées

Il fait 7 °C en cette fin de matinée. Installées à la terrasse du bar Mimo's Garden, Catherine et Monique boivent leur petit noir et fument une cigarette à l'abri d'un grand barnum. Deux radiants électriques diffusent une douce chaleur dont devront se passer les deux retraitées à partir du 1er janvier. A cette date, selon la nouvelle charte des terrasses adoptée par la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine), tous les dispositifs de chauffage seront en effet interdits : 500 établissements sont concernés.La capitale bretonne est la première grande métropole française à sauter le pas. « C'était un plus pour les fumeurs. Mais bon, quand il fera trop froid, on ira à l'intérieur comme on le faisait autrefois », remarque Catherine, philosophe.Le patron du Mimo's Garden ne craint pas trop de voir sa clientèle déserter. Pour compenser, il a déjà acheté une quarantaine de plaids. « Chauffer l'extérieur, ce n'était pas très écolo, reconnaît-il, justifiant cette pratique pour le confort des clients. Certains me réclamaient parfois d'allumer les radiants quand je ne le faisais pas. »Certains établissements ont pris les devantsAu café la Bonne Nouvelle, on a déjà supprimé les chauffages sur la grande terrasse de 60 places assises. Au grand regret de Salim Fathi, la goutte au nez et le bonnet plaqué sur les oreilles. « D'habitude, je reste à côté du chauffage. C'est très important pour moi », souligne l'ouvrier en bâtiment qui a quitté Marseille il y a sept ans pour venir à Rennes. « Ici, il fait froid. Je mets déjà trois pantalons. Je vais devoir rajouter une couche ! »Pour les habitués du bar Ty Anna, pas de révolution à l'horizon. L'établissement n'a jamais installé de chauffage, le barnum fermé suffisant à se protéger des rudesses de l'hiver. « De toute façon, la terrasse est presque toujours pleine », observe la barmaid. Pour Marion, lycéenne de 17 ans, « aller sur une terrasse ...