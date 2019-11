Bretagne : les mystérieux vols de l'église de Saint-Thonan

Tout a commencé par des petits vols, ceux des micros récemment installés dans l'église Saint-Nicolas de Saint-Thonan, près de Landerneau dans le Finistère, il y a un peu plus d'un an. Mais rapidement, les larcins se multiplient, rapporte dimanche 10 novembre Le Parisien. Après les équipements techniques, ce sont de "grands reliquaires" et "une statue de la Vierge qu'un paroissien avait déposée dans le choeur" qui ont été dérobés, détaille le curé François Calvez, toujours incrédule.Depuis des mois, les vols se multiplient, à tel point que l'église restera fermée jusqu'à nouvel ordre. Récemment encore, "un porte-cierge particulièrement imposant" s'est volatilisé, le jour de la Toussaint. "Ces objets sont très lourds ; comment ont-ils fait pour les dérober sans se faire remarquer ?", s'interroge le curé, incrédule et désarmé. L'homme d'Eglise, contraint de fermer ses portes, aspire à tout autre chose. Les églises doivent "rester ouvertes à tous", explique-t-il.Plusieurs églises concernéesEt le mystère est loin d'être résolu. L'église Saint-Nicolas de Saint-Thonan n'est en effet pas la seule touchée par un voleur mystérieux. François Calvez n'est pas un novice, il s'occupe d'églises depuis huit ans et dresse un triste constat. "Saint-Nicolas est l'une des vingt églises dont je m'occupe depuis maintenant huit ans et nous avons eu beaucoup de dégradations ou vols d'objets (calices ou statues, principalement) dans des communes...