Bretagne: la justice ordonne à l'Etat de renforcer la lutte contre les marées vertes

"C'est une victoire historique", a réagi Alain Bonnnec, président d'Eau et Rivières de Bretagne, cité dans un communiqué de presse. "Mais que de temps perdu! Que de millions d'euros des plans algues vertes investis en pure perte faute d'une réglementation suffisante!"

Dans un jugement rendu vendredi, le tribunal estime qu'un "renforcement des actions mises en œuvre demeure nécessaire afin de restaurer durablement la qualité de l'eau en Bretagne" et de "prévenir au maximum le phénomène des marées vertes".

Présentes en mer à l'état naturel, les algues vertes prolifèrent dans les baies bretonnes, où elles sont nourries par des apports de nitrates épandus par les agriculteurs dans les champs et dont les excédents sont acheminés par les fleuves côtiers.

A woman walks on a beach covered with green algae in Locquirec, western France, on July 2, 2017. Tides of green algae began appearing on the Breton seacoast about fifty years ago. ( AFP / DAMIEN MEYER )