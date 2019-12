Bretagne : il mobilise des gendarmes pour rien après que sa copine lui a posé un lapin

Pour certains, se faire poser un lapin par son partenaire peut être difficile à digérer. Cela a été le cas d'un jeune homme de La Trinité-Surzur, dans le Morbihan. Dans la soirée du vendredi 27 décembre, il a été particulièrement ennuyé de constater que sa petite amie ne s'était pas présentée à un rendez-vous qu'ils s'étaient fixé. Pour se venger, il décide alors de lui envoyer un message dans lequel il affirme avoir eu un très grave accident de voiture, et ne sera plus joignable, comme le rapporte Ouest-France.Inquiète, sa copine prévient sa famille, qui se met par la suite à le chercher sur toutes les routes autour de La Trinité-Surzur, village de 1 500 habitants. Le jeune homme étant toujours introuvable à minuit, la famille alerte le Samu, qui joint à son tour la gendarmerie. Le capitaine de la brigade engage alors quatre patrouilles pour fouiller la zone avec un chien. « J'ai aussi demandé l'aide d'un hélicoptère à Rennes, mais les conditions météorologiques n'ont pas permis son décollage », ajoute-t-il à Ouest-France.L'homme est revenu chez ses parents de lui-mêmeÀ 3 h 30 du matin, les recherches ne donnent rien et finissent par être suspendues. Au même moment, le jeune homme, sans aucune blessure, manifeste sa présence chez ses parents à La Trinité-Surzur. Il était simplement resté toute la nuit dans sa voiture sur un parking municipal. C'est alors qu'il révèle qu'il avait décidé d'envoyer un message alarmiste à...