Brest va perdre l'un de ses tauliers

Mieux vaut tard que jamais. Après cinq années de bons et loyaux services du côté du Stade brestois, Romain Del Castillo s’apprêterait, à 30 ans, à découvrir l’étranger pour la première fois de sa carrière. L’ailier breton devrait renforcer les rangs d’Osasuna en Liga pour un million d’euros symbolique, selon les informations de Ouest-France.

150 matchs à Brest

S’il n’a jamais fait partie des têtes d’affiche de notre bonne vieille Ligue 1, le natif de Lyon aura régalé la Bretagne, à Rennes, puis à Brest, de son joli pied gauche. Avec 30 buts en 150 matchs sous le maillot du SB29 , Del Castillo s’est imposé comme un élément fondamental de l’attaque brestoise . L’ailier français a également découvert la Ligue des champions en 2024-2025 sous la houlette du regretté Eric Roy. Il a aussi connu sa saison la plus prolifique en Ligue 1 en 2022-2023.…

MB pour SOFOOT.com