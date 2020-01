Brest renverse Toulouse, Metz et Nîmes respirent

par Samuel Martin (iDalgo)

La lutte pour le maintien était à l'honneur ce samedi pour la 20e journée de Ligue 1. Au terme d'un match spectaculaire au Stadium, Toulouse s'est incliné face à Brest (2-5). Pourtant, les Violets menaient à la pause (2-1) avant d'encaisser quatre buts en 12 minutes entre la 73e et la 85e. Un revers dont profites Nîmes. Victorieux de Reims (2-0), les hommes de Bernard Blaquart reviennent à un point du barragiste Amiens. Les Picards qui eux, concèdent leur 4e défaite de rang toutes compétitions confondues face à Montpellier (1-2). Metz ne manque pas l'occasion pour prendre de l'avance. A Saint-Symphorien, les Messins l'ont emportés aux dépends du Racing Club de Strasbourg sur le plus petit des scores (1-0). Mieux classés, Angers et Nice se neutralisent (1-1).