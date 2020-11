Brest ramène Lille à la réalité

Complètement dépassé en première période et mené 3-0, le LOSC est revenu dans le match mais n'a pu empêcher sa première défaite de la saison (3-2), à Brest. Trois jours après avoir marché sur Milan, les Lillois redescendent sur terre.

Brest 3-2 Lille

Jeudi soir, Lille devenait la première équipe à l'emporter par trois buts d'écart en compétition européenne à San Siro. Trois jours plus tard, le retour à la réalité est violent pour le LOSC. Virevoltants cette semaine et invaincus depuis le début de saison, les Dogues ont sombré sur la pelouse de Francis-Le-Blé. Après trois buts encaissés avant la pause, les hommes de Christophe Galtier ont longtemps espéré revenir dans la partie. En vain. Privé de victoire depuis un mois, Brest s'offre un succès de prestige face à l'une des formations les plus séduisantes du championnat et reprend quelques distances sur la zone rouge. En souffrance tout au long de la seconde période, les protégés d'Olivier Dall'Oglio auront su faire le dos rond pour conserver un petit but d'avance, pour leur plus grand bonheur.Par où commencer au moment de raconter ces 45 premières minutes totalement folles ? Par l'entame des Brestois, peut-être. Des Ty Zef qui laissent le ballon aux visiteurs pour déclencher ensuite de véritables rafales en contre, en ce jour de grand départ du Vendée Globe. Stratégie rapidement payante quand le centre de Romain Perraud trouve la tête de l'autre latéral, Ronaël Pierre-Gabriel pour l'ouverture des hostilités (). Le latéral gauche breton ne s'en contente