Brest portera un maillot spécial en l'honneur de Roy

Bel hommage en perspective. Lors de la rencontre entre Brest et le PSG dimanche, qui sera marquée par un hommage à Éric Roy, décédé en juin dernier à 58 ans, les Ty-Zefs porteront un maillot spécial . Le club finistérien a dévoilé sur ses réseaux sociaux ce samedi cette fameuse tunique, qui sera floquée « King » , en référence au surnom de l’ancien entraîneur du SB29, qui aura, rappelons-le, amené Brest sur la troisième marche du podium de la Ligue 1 et jusqu’aux barrages de la Ligue des champions.

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TM pour SOFOOT.com