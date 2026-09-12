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Brest portera un maillot spécial en l'honneur de Roy
information fournie par So Foot 12/09/2026 à 21:00
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Brest portera un maillot spécial en l'honneur de Roy

Brest portera un maillot spécial en l'honneur de Roy

Bel hommage en perspective. Lors de la rencontre entre Brest et le PSG dimanche, qui sera marquée par un hommage à Éric Roy, décédé en juin dernier à 58 ans, les Ty-Zefs porteront un maillot spécial . Le club finistérien a dévoilé sur ses réseaux sociaux ce samedi cette fameuse tunique, qui sera floquée « King » , en référence au surnom de l’ancien entraîneur du SB29, qui aura, rappelons-le, amené Brest sur la troisième marche du podium de la Ligue 1 et jusqu’aux barrages de la Ligue des champions.

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