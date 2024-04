Brest : merci de rendre la défense dans l’état où vous l’avez trouvée

Auteur d’une saison historique, Brest peut compter sur ses individualités pour performer. Mais l’un des autres facteurs importants de cette réussite est la capacité des Finistériens à prendre peu de buts. Malgré 9 pions encaissés lors des 3 derniers matchs, Brest est la quatrième meilleure défense du championnat. D’où la nécessité de se ressaisir pour bien finir.

29, c’est le numéro du département du Finistère, mais aussi le nombre de buts pris par Brest cette saison. Moins d’un par match. Une statistique frappante à quatre journées de la fin du championnat, surtout quand on sait que les trois dernières sorties ont été marquées par une fébrilité inhabituelle dans ce secteur, avec 9 buts encaissés, soit quasiment un tiers des pions pris cette saison. Un gros avertissement, c’est sûr, mais qui n’empêche pas de reconnaître les énormes progrès réalisés par une équipe qui était en début de saison taillée pour jouer le maintien et hâtivement préposée à figurer dans les pires défenses de l’élite (53 buts pris en moyenne sur les quatre derniers exercices).

13 clean sheets, une première depuis 2010-2011

Au moment de récupérer le Stade brestois début janvier 2023, Éric Roy avait devant lui un chantier colossal. L’équipe bretonne pointait à la 17 e place du classement et avait déjà pris 33 pions en 18 journées. « Si tu prends presque deux buts par match, tu dois en marquer trois. Pas simple. Pour reconstruire une maison, on commence par les fondations, donc il faut d’abord s’attacher à se retaper défensivement, rejoue l’entraîneur brestois en mars dernier dans le magazine So Foot . Ça ne veut pas dire passer à cinq, six ou huit derrière, mais se mettre en tête que le premier objectif en entrant sur le terrain est de ne pas prendre de but. » Si elle semble désuète et peu inventive, cette formule va porter ses fruits, puisque Brest parviendra à se maintenir à deux journées de la fin en réalisant un mois de mai remarquable avec quatre victoires sur cinq.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com