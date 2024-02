information fournie par So Foot • 04/02/2024 à 20:26

Brest et Nice se neutralisent

Brest 0-0 Nice

On prend les mêmes et on recommence.

Comme lors du match aller en Côte d’Azur, Brest et Nice n’ont pas réussi à forcer le verrou adverse et partagent un match nul et vierge (0-0) qui permet aux deux équipes de rester sur le podium.…

SO pour SOFOOT.com