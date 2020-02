Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brest enfonce Saint-Etienne, Reims bat Rennes Reuters • 16/02/2020 à 19:20









Brest enfonce Saint-Etienne, Reims bat Rennes par Samuel Martin (iDalgo) Décidément, rien ne va plus pour l'AS Saint-Etienne. En déplacement à Brest, les hommes de Claude Puel ont concédé leur 4e défaite en rang (3-2) au terme d'un match. Les Bretons réalisent une première période fantastique et rentrent aux vestiaires avec un avantage de trois buts avec des réalisations de Lasne (20'), Charbonnier (38') et Cardona (43'). Mais contrairement aux précédents revers, l'ASSE a réagit. En effet sous l'impulsion de Diony et Honorat tous les deux rentrés à la pause, les Verts réduisent par deux fois le score grâce à Bouanga sur penalty (54') et Diony (69'). Malheureusement, ils ne parviendront pas à se créer d'autres situations pour égaliser. Dans l'autre rencontre prévue en cet fin d'après-midi, Rennes s'incline sur la pelouse de Reims (1-0) pour la deuxième fois en trois matchs. Après un premier acte peu animé, la solution est venue sur penalty par l'intermédiaire d'El Bilal Toure (72'). Néanmoins, les Bretons conservent leur 3e place au classement.

