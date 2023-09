Brest a le vent dans le dos

Tombeur de Reims dimanche à Auguste-Delaune (1-2), le Stade brestois est sur un petit nuage. Après cinq journées de Ligue 1, les Ty-Zefs pointent fièrement à la deuxième place du classement alors qu'ils luttaient pour leur survie dans l'élite il y a encore quelques mois. Mais comment le club finistérien en est-il arrivé là ?

Et si Brest était l’équipe surprise de cette saison ? Après la victoire inaugurale face au RC Lens (3-2), dauphin du Paris-SG la saison dernière, le succès face aux Rémois de Will Still est la confirmation que le Stade brestois commence fort sa dix-huitième saison dans l’élite. Pour la première fois de leur histoire en Ligue 1, les Pirates d’Éric Roy ont remporté trois de leurs cinq premiers matchs de championnat. Un départ en fanfare qui surprend, mais qui n’est pourtant pas le fruit du hasard.

Un mercato intelligent réalisé avec des bouts de ficelle

Avant le lancement des hostilités, on ne donnait pas cher de la peau du club de la cité du Ponant dans les pronostics pour cet exercice 2023-2024. Dans les prédictions statistiques, quand Brest n’était pas dans la zone de relégation, les Bretons ne figuraient pas au-delà de la 15 e place. Pas si illogique à première vue, d’autant que, sur le papier, le recrutement pouvait paraître insuffisant. Bridé par un budget limité (48 millions d’euros), et ce, malgré la vente de Franck Honorat au Borussia Mönchengladbach pour environ 9 millions d’euros cet été, Gregory Lorenzi a dû, comme à son habitude, faire preuve d’imagination pour embellir les rangs du SB29. Mis à part l’achat définitif de Mahdi Camara et de Bradley Locko, pour la somme totale de 3,5 millions d’euros, le directeur sportif est parvenu à dénicher des joueurs libres comme Jonas Martin et Adrien Lebeau, et a assuré le coup en obtenant de bons prêts : Martín Satriano (Inter), Bilal Brahimi (Nice) et Jordan Amavi (OM), notamment. Si, parmi ces belles pioches, certains ont déjà montré de belles choses, l’effectif semblait n’être toutefois pas assez consistant pour jouer les beaux rôles, surtout avec le départ de cadres comme Haris Belkebla, Jean-Kévin Duverne et Christophe Hérelle. Cependant, il ne faut pas oublier la prolongation de joueurs clés, comme Kenny Lala ou Marco Bizot, qui ont joué un rôle majeur dans le maintien breton la saison passée. Ajoutez à cela Romain Del Castillo, en ébullition, et Pierre Lees-Melou, toujours aussi souverain dans son rôle de sentinelle, et l’addi

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com