Brésil : un tapir sauvage naît pour la première fois en plus d'un siècle

C'est un moment historique qui vient de se dérouler dans la forêt atlantique brésilienne, dans la région de Rio de Janeiro. Pour la première fois en plus d'un siècle dans cette région du monde, un bébé tapir est né à l'état sauvage, relaie The Guardian. Le résultat d'un véritable travail de fourmi mené par des chercheurs qui ont réintroduit l'animal dans cette forêt.C'est l'aboutissement d'un projet initié il y a huit ans. Un groupe de chercheurs travaille à la réintroduction du tapir à l'état sauvage dans la forêt atlantique. En 2017, quatre mâles et trois femelles, élevés en captivité ont été relâchés dans cet écosystème avec l'espoir qu'ils puissent se reproduire. Un premier bébé tapir serait né au mois de janvier dernier et un deuxième pourrait bientôt naître puisqu'une femelle semble être en gestation. « Toute l'équipe est contente. Nous savons désormais que le projet avance dans la bonne direction », explique Maron Galliez, professeur à l'université de Rio de Janeiro et responsable du projet. Les tapirs ont été considérés comme éteints dans cette région en 2014.Lire aussi Kervasdoué ? Quelques vérités sur la biodiversitéUne bonne nouvelle pour la forêtAu-delà de la préservation d'une espèce qualifiée de « vulnérable », par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), cette naissance est aussi une bonne nouvelle pour la forêt atlantique. Ce gigantesque espace naturel, qui se...