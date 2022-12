information fournie par So Foot • 05/12/2022 à 10:00

Brésil, un statut à assumer

Face à la Corée du Sud, le Brésil doit à la fois se qualifier pour les quarts de finale, se rassurer dans le jeu en l'absence de Neymar, sur le banc, et donner de la force au roi Pelé. Tout un programme pour une Seleção qui doit enfin enfiler le costume de favorite.

Le roi n'est pas mort, vive le roi

"Nous serions hypocrites si je vous disais que je préfère affronter Neymar. Ce serait un mensonge. Je préfèrerais qu'il ne soit pas là, évidemment." Paulo Bento

Le Brésil retient son souffle. Et sans manquer de respect à la Corée du Sud, l'anxiété qui règne dans le pays n'a rien à voir avec le huitième de finale de Coupe du monde de ce lundi. Personne n'ose réellement douter de la qualification en quarts de finale de l'armada. Ce qui paralyse le pays, c'est bien l'état de santé du roi Pelé, hospitalisé depuis mardi, un temps annoncé en soins palliatifs, avant de rassurer ses fidèles dans un post Instagram samedi soir :En sous-texte, au-delà d'eux-mêmes, les Brésiliens jouent maintenant pour leur Roi.Mais avant de s'inquiéter pour leur souverain, lesont un autre problème depuis deux rencontres : l'absentéisme de leur héritier, Neymar. Depuis sa sortie sur blessure lors de la première rencontre face à la Serbie, le Ney n'a pas refoulé les pelouses qataries, paralysé par une entorse. En son absence, le Brésil est venu à bout de la Suisse (2-0), et aurait dû s'imposer face au Cameroun (0-1), mais les étoiles jaune et vert n'ont pas franchement brillé. Du moins, pas autant qu'elles sont supposées le faire. La galaxie brésilienne a pour l'instant surtout été efficace, à défaut de propulser les siens au septième ciel. Grand favori de la compétition, ce Brésil qui fait tant saliver laisse pour le moment tout le monde sur sa faim. Bonne nouvelle toutefois : Neymar devrait être de retour pour ce huitième face à la Corée du Sud.C'est en tout cas ce qu'a promis Tite, tout en nuance :Heureusement, car si ça ne tenait qu'à son adversaire Paulo Bento... :