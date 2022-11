Brésil, un favori trop favori ?

Alors que le Brésil fait son entrée dans la compétition ce jeudi face à la Serbie, les coéquipiers de Neymar font office de favoris. Peut-être trop.

Brésil Serbie le 24/11/2022 à 20H00 Coupe du monde 2022

Une préparation impressionnante

S'il y a bien une nation qui va se trimbaler la fameuse pancarte de favori, c'est le Brésil. Dernière sélection à avoir atterri au Qatar, laa les faveurs des bookmakers, des observateurs, et même des mathématiciens . Sur le papier, lesont effectivement de beaux arguments. Si le Brésil fait presque toujours partie des favoris, cette fois-ci l'équipe de Tite ne présente pas de grandes failles. Deux gardiens parmi le top 10 mondial, une défense expérimentée et talentueuse, un milieu rugueux et créatif, et que dire de l'attaque... Si Neymar, Vinícius Júnior et Gabriel Jesus ne font pas le taf, Raphinha, Rodrygo et Richarlison peuvent sortir du banc. C'est peu dire que le Brésil n'est pas loin de détenir l'arme nucléaire. Peut-être un léger bémol sur le papier : les latéraux. Alex Telles, Alex Sandro, Danilo et Dani Alves, ce n'est pas ce qu'on peut appeler un point fort, même si la plupart des sélections peuvent envier une telle densité d'éléments fiables, sans être transcendants.D'ailleurs, il n'y a pas que sur le papier que les copains de Neymar ont prouvé qu'ils méritaient ce statut de favori. Sur le terrain,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com