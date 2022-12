Brésil: progression du cancer de Pelé, insuffisance rénale et cardiaque (hôpital)

Le cancer de Pelé "progresse" a annoncé mercredi l'hôpital de Sao Paulo où il est pris en charge, faisant également état d'"insuffisance rénale et cardiaque". Photo d'archive prise le 9 mars 2014 à Paris, où Pelé pose avec le trophée du Ballon d'Or ( AFP / Franck FIFE )

Le cancer de Pelé "progresse" et la légende brésilienne du football requiert "des soins plus importants" en raison d'une "insuffisance rénale et cardiaque", a annoncé mercredi l'hôpital de Sao Paulo où il a été pris en charge.

Le "roi" Pelé, 82 ans, avait été admis le 29 novembre à l'Hôpital Albert Einstein pour une réévaluation de son traitement de chimiothérapie après la détection d'une tumeur du côlon en septembre 2021.

"Pelé présente une progression de la maladie et requiert des soins plus importants pour traiter une insuffisance rénale et cardiaque", expliquent les médecins dans leur bulletin de santé.

Le Brésilien reste hospitalisé "dans une chambre normale, où il reçoit les soins nécessaires", poursuit l'établissement.

Le cancer de Pelé "progresse" a annoncé mercredi l'hôpital de Sao Paulo où il est pris en charge, faisant également état d'"insuffisance rénale et cardiaque". Photo prise le 6 décembre 2022 durant la Coupe du monde au Qatar, où les fans ont pu se prendre en photo avec une statue de la légendeA Fan posse with a statue of Brazilian football legend Pele in Doha on December 6, 2022, during the World Cup Qatar 2022. ( AFP / ANDREJ ISAKOVIC )

Quelques minutes avant la publication de ce communiqué, deux des filles de Pelé, Kely Nascimento et Flavia Arantes, avaient annoncé sur leurs comptes Instagram que leur père passerait Noël à l'hôpital.

"Notre Noël à la maison est tombé à l'eau. Nous avons décidé avec les médecins, que, pour diverses raisons, il vaut mieux rester ici, avec tous les soins prodigués par notre nouvelle famille (de l'hôpital Albert) Einstein", peut-on lire dans ce message, illustré d'une photo des deux soeurs souriantes.