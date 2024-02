Brésil : le bus d’une équipe de Serie A caillassé à la sortie du stade

Les supporters brésiliens ne sont pas plus intelligents que les autres.

Après avoir disputé un match de Copa do Nordeste contre Sport Recife (1-1), l’équipe de Fortaleza a été caillassée dans son bus, au moment de sa sortie du stade, ce jeudi. Dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux, on y aperçoit ainsi joueurs et membres du club blessés, en sang, après avoir été touchés par des pierres et des mortiers. D’après les informations partagées par le club de Fortaleza, six joueurs ont été transportés à l’hôpital : « ​​João Ricardo et Gonzalo Escobar ont reçu des points de suture. Le latéral gauche subira également un scanner au niveau de la tête, mais il va bien, et est conscient. Les autres joueurs recevront des soins médicaux pour retirer les éclats de verre de leur corps. N ous attendons de nouvelles informations, et nous fournissons actuellement l’assistance nécessaire à l’ensemble de la délégation. » …

JBC pour SOFOOT.com