information fournie par So Foot • 02/12/2022 à 06:00

Brésil : la chance de Rodrygo

Alors que le Brésil prévoit de faire tourner pour son dernier match de poule face au Cameroun, Rodrygo pourrait enfin avoir sa carte à jouer dans cette Coupe du monde. Et prétendre à de grandes choses.

Cameroun Brésil le 02/12/2022 à 20:00 Coupe du monde 2022 Diffusion sur

Rodrygo in, Raphinha out ?

À l'image du semblant de composition proposé par Didier Deschamps face à la Tunisie, le troisième match de poules est souvent celui des "coiffeurs", en tout cas pour les nations déjà qualifiées. L'occasion pour les sélectionneurs de faire tourner et d'offrir une dose d'endorphine aux habituels remplaçants, heureux de grapiller quelques minutes dans le tournoi suprême. Pour le Brésil, opposé au Cameroun ce vendredi, cette donne théorique risque cependant d'être légèrement modifiée. Ce roulement peut en effet permettre à des jokers de s'établir en titulaires crédibles, dans le sillage de la phase finale. À commencer par Rodrygo, véritable homme fort, aujourd'hui arrivé à maturité.Cela n'aura en effet échappé à personne. Depuis l'entame du Mondial, l'inamovibledans le couloir droit se nomme Raphinha. Un choix appuyé par Tite, désireux de faire de l'ailier sa plaque tournante offensive, en soutien de Richarlison et Neymar. Aligné d'entrée face à la Serbie et la Suisse, le joueur du Barça ne se sera pourtant jamais montré à son avantage, manquant cruellement d'adresse devant Vanja Milinković-Savić, avant de buter sur le bloc suisse .