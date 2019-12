Brésil : il se fait passer pour sa mère afin qu'elle obtienne le permis

Simple formalité pour les uns, calvaire pour les autres, le permis de conduire est un examen qui n'est pas à la portée de tout le monde. Au Brésil, un homme s'est fait passer pour sa mère afin de lui obtenir le précieux sésame, raconte The Guardian. Maria Shiave, une dame âgée originaire de la petite ville de Nova Mutum Parana, avait déjà raté son permis à trois reprises. Pour la quatrième tentative, c'est un homme déguisé en femme qui s'est présenté à sa place. Arrivé avec deux heures de retard, l'individu n'est pas passé inaperçu et son stratagème n'a, semble-t-il, pas fonctionné une seule seconde. Les autres candidats avaient déjà commencé l'examen et s'apprêtaient à partir sur la route, quand l'étrange personnage s'est présenté déguisé de la tête aux pieds.Lire aussi Étienne Gernelle ? Permis de conduire : la fin d'un scandale français ?« C'était un homme avec une longue robe, fortement maquillé. Il ne ressemblait pas du tout à une femme », raconte l'examinatrice Aline Mendonça. Le grimé avait tout prévu dans sa panoplie : un sac à main, des boucles d'oreilles, un haut à fleurs et même un soutien-gorge rembourré. Pour compléter son accoutrement, l'homme avait même appliqué du vernis sur ses ongles. « C'était surréaliste », poursuit l'examinatrice.Une simple amendeL'école de conduite s'est empressée de prévenir la police. Mais le candidat déguisé a tout de même été autorisé à passer la...