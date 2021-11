Brésil: enchères historiques pour le déploiement de la 5G

Devant l'entrée de l'immeuble où se déroulent les enchères pour le déploiement de la 5G au Brésil, le 4 novembre 2021 à Brasilia ( AFP / EVARISTO SA )

Les "plus grandes enchères de télécommunications de l'histoire du Brésil", pour le déploiement de la 5G, ont débuté jeudi en présence du président Jair Bolsonaro, avec des investissements attendus de 7,7 milliards d'euros.

"C'est l'un des plus grands appels d'offres pour la 5G au niveau international. Le potentiel est gigantesque", a expliqué à l'AFP Christian Perrone, de l'Institut de technologie et société (ITS) de Rio de Janeiro.

L'enjeu est de taille pour cet immense pays de 213 millions d'habitants, 40 millions d'entre eux étant encore privés d'internet, selon les dernières données officielles datant de 2019.

"J'ai visité des communautés autochtones que m'a-t-on demandé ? Internet !", a déclaré le président Bolsonaro lors de la cérémonie d'ouverture.

"Et ce n'est pas seulement pour les autochtones, plus de 10.000 localités pourront avoir internet, pour favoriser l'intégration de ces personnes avec tout le Brésil et le monde entier", a ajouté le chef de l'Etat, avant de donner un coup de marteau symbolique pour lancer les enchères.

Dans la salle des enchères pour le déploiement de la 5G au Brésil, le 4 novembre 2021 à Brasilia ( AFP / EVARISTO SA )

Deux réseaux sont concernés par cet appel d'offres historique : le réseau principal et un réseau spécifique qui, pour des raisons de sécurité, sera à usage exclusif de l'Etat. Pour ce dernier, le géant privé chinois Huawei, au centre d'une rivalité sino-américaine, a été exclu.

Quinze entreprises devraient répondre à l'appel lancé par l'Agence nationale des télécommunications (Anatel). Selon la presse locale, il devrait être ouvert jusqu'à vendredi.

Parmi elles, les trois grands opérateurs qui proposent déjà des services de téléphonie et d'internet dans le pays : TIM, filiale brésilienne de Telecom Italia, Telefonica Brasil, filiale du groupe espagnol Telefonica, avec la marque Vivo, et Claro, du groupe mexicain America Movil.

- "Nouvelle réalité" -

Sur les 50 milliards de réais d'investissements attendus, le gouvernement prévoit de récupérer 10 milliards pour la rémunération des fréquences. Le reste correspondra à des investissements pour l'installation du réseau, notamment d'émetteurs.

Des blocs régionaux et nationaux de différentes fréquences sont mis en jeu. Les licences d'exploitation auront une durée de vingt ans.

Le président de l'Agence nationale brésilienne des télécommunications (Anatel) Leonardo Morais, lors d'une conférence de presse sur les enchères pour le déploiement de la 5G, le 4 novembre 2021 à Brasilia ( AFP / EVARISTO SA )

Les entreprises qui remporteront les appels d'offres devront fournir le service dans le district fédéral de Brasilia et les capitales des 26 Etats brésiliens avant le 31 juillet 2022. Pour les autres villes de plus de 30.000 habitants, le service devra être disponible entre 2025 et 2028.

"Le consommateur ne va pas voir la différence, au-delà d'une vitesse améliorée pour voir des films et vidéos. Mais du point de vue industriel, c'est une nouvelle réalité pour les usines, le secteur productif, l'agronégoce", souligne Marcos Ferrari, président exécutif de Conexis Brasil Digital, association qui représente cinq entreprises candidates.

Tracteurs connectés, drones pour surveiller les cultures, voitures autonomes, télémédecine : la 5G va ouvrir de nouveaux champs d'utilisation d'internet. "Nous nous dirigeons vers une société hautement connectée et donc hautement productive", ajoute M. Ferrari.

Le ministre des Communications, Fabio Faria, a assuré jeudi que le déploiement de la 5G aurait "un impact important sur le PIB pour les dix prochaines années".

- Retard -

Le ministre brésilien des Communications, Fabio Faria, s'adresse à la presse lors des enchères pour le déploiement de la 5G, le 4 novembre 2021 à Brasilia ( AFP / EVARISTO SA )

Mais le Brésil devra également rattraper son retard dans les zones du pays les moins développées.

Les entreprises qui remporteront l'appel d'offres s'engageront notamment à apporter le réseau jusqu’aux localités qui en sont dépourvues, à étendre la couverture sur les autoroutes, dans les écoles publiques et dans la région amazonienne.

Prévu initialement au premier semestre 2021, l'appel d'offres a été retardé en raison de la situation de l'entreprise Huawei, au centre d'une guerre commerciale et technologique entre Chine et Etats-Unis.

Washington, qui a placé Huawei sur liste noire en 2019 pour l'empêcher d'acquérir des technologies américaines, accuse l'entreprise d'espionnage et enjoint ses alliés occidentaux à ne pas avoir recours à ses services.

Le Brésil est un des premiers pays d'Amérique latine à lancer un tel appel d'offres pour le déploiement de la 5G. Mais le pays a "deux à trois" ans de retard sur les pays pionniers dans le monde, souligne M. Perrone.

Une situation qui l'empêchera de passer du statut de simple consommateur à celui de créateur de nouvelles technologies. "Lorsque le réseau 6G progressera à l'échelle internationale, nous serons encore en train d'installer le réseau 5G au Brésil", regrette le spécialiste.

bur-lg-jb/els